Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Эксперты считают, что казахстанскую дорожную полицию нужно оснастить машинами специальной комплектации. Как сообщает Tengrinews.kz, председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков считает, что автопарк полиции требует полного обновления. Единственным полицейским автомобилем, который не вызывает у него острой критики, является Mitsubishi Lancer X. Однако эта машина обладает базовой комплектацией, ее двигатель объемом 1,8 литра не может обеспечить автомобилю нужной динамики, особенно если речь идет о длительной погоне на трассе. Эдоков раскритиковал недавнее пополнение автопарка ДВД Алматы на 95 машин казахстанской сборки ЗАЗ Chance. «Когда я это узнал, мне стало сначала смешно, а потом обидно за нашу полицию. В полиции, тем более в дорожной полиции, автомобили должны быть как минимум среднего класса с определенными опциями, которые позволяют быстро догнать нарушителя. В ОАЭ, например, и Lamborghini, и Ferrari «скачут». Полицейские автомобили должны быть мощными и надежными», - сказал он. По словам Эдокова, казахстанскую полицию необходимо оснастить автомобилями эксклюзивной комплектации, с форсированными двигателями, усовершенствованной системой безопасности. Так как машина полицейского должна превышать по характеристике любой среднестатистический автомобиль, это и по скорости, по надежности, по управляемости, и по тормозной динамике. В качестве базы для полицейских авто эксперт отметил модели марки Toyota, ввиду их надежности, недорогого обслуживания и доступности запасных частей. Если же рассматривать автомобили казахстанской сборки, то Эдоков посоветовал обратить внимание на марку Skoda, автомобили которой, как считает эксперт, намного лучше по всем характеристикам, чем Chance. Эдоков добавил, что иногда полицейским приходится преследовать нарушителя по пересеченной местности. В этом случае, по его мнению, автопарку ДВД необходимо приобрести несколько полноприводных автомобилей с большим дорожным просветом. Это, к примеру, может быть Toyota Fortuner, также Эдоков рассмотрел вариант внедорожников казахстанской сборки марки SsangYong. lafa.kz