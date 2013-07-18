Фото http://auto.lafa.kz/ Фото http://auto.lafa.kz/ В ряде увеселительных заведений южной столицы будет бесплатно предоставляться услуга «трезвый водитель». Труд развозчиков взялся оплатить один из крупнейших пивных производителей Казахстана при участии благотворительного фонда «Бауржан», говорится в сообщении «Экспресс К». Масштабная акция по борьбе с пьянством за рулем затронет три города: Алматы, Астану и Караганду. И только жителям южной столицы позволят бесплатно воспользоваться услугами трезвого водителя, готового всегда управиться с автомобилем клиента. По словам представителя благотворительного фонда Арайлым Ахметовой, на проведение данной акции их подтолкнула статистика ДТП . С начала года в Алматы задержаны 1 400 человек в нетрезвом виде. Из них по вине 31 водителя совершены различные ДТП. Тем не мене стоит помнить, что благими намерениями выложена дорога в ад. Похвальная задумка может привести к росту потребления алкоголя. Ведь страх лишения прав дисциплинирует десятки тысяч людей. Если услуга «трезвый водитель» будет бесплатной, отказать соблазну зеленого змея станет тяжелее. К слову, участие пивной компании в этой затее только усиливает подозрения. auto.lafa.kz