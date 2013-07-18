За последний год объем инвестиционных кредитов вырос в 2,3 раза до 422 миллиардов тенге и превысил объем госинвестиций почти на 30% Обзор: Инвестиции в основной капитал увеличились на полтора миллиарда долларов по сравнению с первым полугодием 2012 года За январь-июнь 2013 года прямые инвестиции в экономику превысили 15 миллиардов долларов. У бизнеса растет интерес к регионам. В Кызылординской области объем инвестиций вырос в 2,2 раза, также почти двукратный рост в Жамбылской области. В промышленном центре республики, Карагандиской области, инвестиции в основной капитал за полугодие достигли отметки в 175,4 миллиарда тенге, это в полтора раза больше, чем год назад.На инвестиционную активность значительное влияние оказали банки. Заемные средства в инвестициях увеличились более чем в два раза со 185 до 422 миллиардов тенге (январь-июнь 2012-2013). Самая высокая доля кредитов в инвестициях на юге. В Жамбылской области заемные средства составляют более 60%, а в Южно-Казахстанской области – 45%. В Карагандинской области объем инвестиционных кредитов по сравнению с первым полугодием 2012 вырос в 13 раз.По иностранным инвестициям падение в 1,8% (на 6 миллиардов тенге), в основном, за счет сокращения масштабов инвестиций в нефтяной центр. В Атырауской области за первое полугодие иностранцы вложили в проекты 211,7 миллиардов тенге, это на 42,7 миллиарда меньше аналогичного периода прошлого года.Заметно сократился масштаб госинвестиций в экономику – на 9%. Доля бюджетных средств в инвестициях в основной капитал в Казахстане за год поджалась с 17,7 до 14,3%. Пятая часть бюджетных инвестиций направлена на Астану. Если в прошлом году в столице доля бюджетных средств в инвестициях составляла всего 19,5%, то в 2013 уже 33,8%.Большую часть в инвестициях занимают собственные средства бизнеса – 52,6% (1,2 триллиона тенге). Самый большой вес собственных средств в инвестициях в Актюбинской области – более 81%.