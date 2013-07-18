Фото svpressa.ru Фото svpressa.ru Елизавета II надеется, что ребенок родится поскорее, так как она бы хотела отправиться в своей традиционный летний отпуск Вся Великобритания замерла в ожидании рождения «королевского ребенка» — сына или дочери принца Уильяма и правнука или правнучки Елизаветы II, однако сама королева не хочет, чтобы рождение малыша помешало ее отпуску, сообщает The Telegraph. Королева Великобритании приехала с однодневным визитом в Озерный край, где встретилась с местными школьниками. Среди вопросов, заданных Ее Величеству детьми, был и вопрос о рождении правнука Елизаветы II. Школьники поинтересовались, кого бы королеве больше хотелось — мальчика или девочку? Елизавета II сказала, что не думала об этом, однако выразила надежду на то, что ребенок родится поскорее, так как она бы хотела отправиться в свой традиционный летний отпуск в замок Балмор. При этом монаршая особа уверила общественность в том, что нет никаких признаков того, что ребенок может родиться раньше срока. Пол ребенка не разглашается согласно королевским традициям, однако ранее СМИ сообщали, что Кейт Миддлтон сделала оговорку и невольно выдала тот факт, что ожидает дочь. Британская королева намеревается отправиться в замок Балмор в конце следующей недели, а значит, у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон есть восемь дней на то, чтобы исполнить пожелание Елизаветы II. bfm.ru