Владелица японского бара подала иск к рэкетирам из якудзы
Фото: AFP Жительница Нагоя через суд потребовала от Кэнъити Синода, возглавляющего крупнейший синдикат якудза «Ямагути-гуми», возврата денег, которые вымогали у нее его подчиненные. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse. Женщина, чье имя не раскрывается, требует от Синоды 17 миллионов иен (170 тысяч долларов) в качестве компенсации, а также возвращения денег, которые она выплатила его бандитам. По словам истицы, в 1998—2010 годах она каждый месяц платила представителю местного отделения «Ямагути-гуми» по 30—100 тысяч иен. Когда в 2008 году она попробовала прекратить выплаты, ее предупредили, что ее бар сожгут. Как отмечает BBC News со ссылкой на японскую прессу, это первый случай подачи иска такого рода. Согласно доработанному в 2008 году японскому законодательству, граждане имеют право засуживать руководство группировок за действия рядовых членов. В «Ямагути-гуми» входит около 27700 человек. Хотя официально деятельность якудза — японской мафии — в стране не запрещена, члены группировок занимаются нелегальной деятельностью: рэкетом, сутенерством, торговлей наркотиками, манипуляциями на фондовых рынках и другими видами преступлений. lenta.ru