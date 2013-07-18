Иллюстративное фото с сайта www.video.tcb-spb.ru Иллюстративное фото с сайта www.video.tcb-spb.ru - С начала этого года при помощи камер наружного видеонаблюдения, установленных в черте города, выявлено 13 110 административных правонарушений. При помощи камер раскрыто 53 уголовных преступлений, - сказал аким Атырау Серик АЙДАРБЕКОВ, отчитываясь о проделанной работе акимата перед депутатами городского маслихата. На сегодня по городу установлены 266 камер видеонаблюдения. Это дает положительный эффект при раскрытии преступлений, уверен градоначальник. Также сейчас по достигнутой договоренности между акиматом и ТОО «Тенгизшевройл» ведутся работы по установке дополнтельно еще 15 видеокамер.