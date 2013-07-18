Ким Чен Ын оценил интервью иностранным СМИ в миллион долларов
Фото: KCNA / Reuters Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от иностранных журналистов один миллион долларов за интервью, приуроченное к 60-летию окончания Корейской войны, сообщает Chosun Media. По данным издания, администрация КНДР разослала иностранным журналистам приглашения на празднование годовщины окончания войны, которое состоится 27 июля 2013 года. Приглашение разослано многим информационным службам, в том числе Associated Press, BBC News и Kyodo. В нем говорится, что Ким Чен Ын готов дать интервью за сумму в один миллионов долларов. Согласились ли журналисты на условия северокорейского лидера, не сообщается. Ожидается, что журналисты начнут прибывать в Пхеньян для подготовки к празднованию уже в четверг, 19 июля. О том, какую программу им подготовили северокорейские власти, не сообщается. По данным издания, Ким Чен Ын может допустить несколько «неудобных» вопросов от журналистов, чтобы выставить себя в выгодном свете перед мировыми лидерами. Власти КНДР не в первый раз за время правления Ким Чен Ына приглашают в страну иностранных журналистов. В апреле прошлого года корреспонденты различных мировых изданий были созваны для освещения запуска северокорейской ракеты, однако точную дату события держали в секрете, и сам пуск журналисты не увидели. Ким Чен Ын руководит КНДР с декабря 2011 года, он сменил на посту главы государства своего отца Ким Чен Ира. За время правления Ким Чен Ына КНДР неоднократно предпринимала шаги для улучшения своего международного имиджа, в частности, власти страны завели аккаунт Северной Кореи в Instagram. lenta.ru