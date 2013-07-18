Фото с сайта www.vesti.az Фото с сайта www.vesti.az На месте крушения учебно-тренировочного самолета Л-39 Военного института сил Воздушной обороны работает межведомственная комиссия из числа сотрудников военно-следственного управления МВД РК, управления по безопасности полетов, сообщили в военной прокуратуре Актюбинского гарнизона. Как рассказал журналистам военный прокурор Актюбинского гарнизона Рауан ЖАНИСБАЕВ, уголовное дело «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» было возбуждено по факту, а не в отношении конкретных лиц. По его словам, когда завершится расследование, тогда и обозначатся виновники. Между тем, по данным пресс-службы министерства обороны РК, курсант 2 курса военного института сил воздушной обороны, 20-летний Арман МАССАЛИМОВ погиб при катапультировании. 42-летний летчик-инструктор, подполковник Евгений ВИССАРИОНОВ погиб при крушении самолета, сообщили в ведомстве журналистам. Тела погибших готовят к транспортировке на родину, курсанта доставят в Астану, инструктора - в поселок Бурабай Акмолинской области. Напомним, в минувшую среду вечером на территории военного аэродрома в городе Актобе, при заходе на посадку в рамках учебно-тренировочного полета потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Л-39, принадлежащий ВИСВО Вооруженных Сил РК. Расследование уголовного дела поручено Актюбинскому отделу Военно-следственного управления Западного региона Министерства внутренних дел Республики Казахстан. По данным военной прокуратуры, самолет 1988 года выпуска, последний ремонт проходил в 2008 году. Полет проводился согласно утвержденному плану на военном аэродроме вблизи аэропорта Актобе, Еще один учебный аэродром находится в поселке Хлебодаровка.