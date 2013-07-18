Фото с сайта www.thenews.kz Фото с сайта www.thenews.kz Акиматы Актобе и районов проводят недостаточную работу в реализации «Дорожной карты занятости-2020», сообщила заместитель акима области по социальным вопросам Сара НУРКАТОВА на рабочем совещании главы региона Архимеда МУХАМБЕТОВА с акимами районов и руководителями исполнительных органов региона. - В текущем году на реализацию данной программы по Актюбинской области из республиканского бюджета предусмотрено 2 865,8 млн тенге, освоено - 1393,7 млн.тенге (48,6%). По вопросам участия в программе обратилось 2 593 человека, 2 517 из которыми заключили социальные контракты, - отметила замакима области. По данной программе на социальные рабочие места направили 1236 безработных (73,0% от плана), на молодежную практику направили 582 безработных выпускника (48,0% от плана). Сара НУРКАТОВА отметила недостаточную работу по трудоустройству со стороны акиматов города Актобе и районов области. Так, по области из числа завершивших работу на социальных рабочих местах 942 чел., трудоустроено на постоянные рабочие места 410 чел. (43,5 %). При этом низкий процент трудоустройства отмечен в Байганинском, Темирском, Хромтауском,Хобдинском, Каргалинском и Шалкарском районах. По словам Сары НУРКАТОВОЙ, из 465 человек, что прошли молодежную практику, постоянные рабочие места нашли 229. Низкий процент трудоустройства в Алгинском, Байганинском, Уилском, Хромтауском, Хобдинском, Каргалинском, Мугалжарском районах и городе Актобе.