 В бассейне «Мунайшы» с сентября текущего года начнется отбор в  группы взрослых и детей для обучения синхронному плаванию и прыжкам с высоты, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня бассейн принимает  за час около 120 человек, всего же его посещают  более  одной тысячи горожан, из которых  600 – дети от 7 лет. Водным видам спорта  посетителей обучают 12 тренеров, трое из которых  приезжие. - Нами разработана новая программа по развитию водных видов спорта в регионе. Уже с сентября текущего года мы начнем набирать взрослых и детей в группы по обучению синхронному плаванию и прыжкам с высоты. Это два абсолютно новых видов спорта, думаю, что они  будут востребованы горожанами, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заместитель директора школы Бауыржан АКИНБЕК. Руководство бассейна  планирует увеличить количество посетителей до 1300 в месяц. В настоящее время в очереди на посещение плавательного комплекса стоят около тысячи человек. Напомним, что бассейн «Мунайшы» в Атырау построен по олимпийским стандартам. Его длина – 50 метров,  ширина - 21 метр. Глубина – 2-5,5 метра. В нем 8 дорожек для плавания,  трибуна вмещает до 800 болельщиков.