В Атырау будут обучать синхронному плаванию и прыжкам с высоты

В бассейне «Мунайшы» с сентября текущего года начнется отбор в группы взрослых и детей для обучения синхронному плаванию и прыжкам с высоты, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня бассейн принимает за час около 120 человек, всего же его посещают более одной тысячи горожан, из которых 600 – дети от 7 лет. Водным видам спорта посетителей обучают 12 тренеров, трое из которых приезжие. - Нами разработана новая программа по развитию водных видов спорта в регионе. Уже с сентября текущего года мы начнем набирать взрослых и детей в группы по обучению синхронному плаванию и прыжкам с высоты. Это два абсолютно новых видов спорта, думаю, что они будут востребованы горожанами, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» заместитель директора школы Бауыржан АКИНБЕК. Руководство бассейна планирует увеличить количество посетителей до 1300 в месяц. В настоящее время в очереди на посещение плавательного комплекса стоят около тысячи человек. Напомним, что бассейн «Мунайшы» в Атырау построен по олимпийским стандартам. Его длина – 50 метров, ширина - 21 метр. Глубина – 2-5,5 метра. В нем 8 дорожек для плавания, трибуна вмещает до 800 болельщиков.