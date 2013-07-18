Иллюстративное фото с сайта www.locman.kz Иллюстративное фото с сайта www.locman.kz Всего по госпрограмме «Доступное жилье-2020» до конца года власти намерены сдать в эксплуатацию более тысячи новых квартир. - В Атырау в рамках программы «Доступное жилье-2020», финансируемого из республиканского бюджета, ведется строительство 22 многоэтажных домов. До конца года будет сдано 1005 квартир, - сообщил аким Атырау Серик АЙДАРБЕКОВ. Из 22 домов 5 многоэтажек предоставят для молодых семей, 14 домов предусмотрены для очередников и 3 дома по линии кредитного жилья. В итоге будет сдано 1005 квартир, общей площадью 61 500 кв. м.