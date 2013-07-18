Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Глава области Архимед МУХАМБЕТОВ указал акимам Иргизского, Байганинского и Уилского районов на низкий уровень качества знаний. Акимам районов и города Актобе поручено пересмотреть вопрос соответствия занимаемым должностям руководителей общеобразовательных школ, в которых ежегодно снижаются показатели. Областному управлению образования поручено проанализировать результаты ЕНТ с выявлением причин снижения качества образования по ряду предметов с принятием конкретных мер по повышению качества их преподавания. Кроме того, дано поручение пересмотреть соответствие квалификационной категории тех учителей, учащиеся которых ежегодно получают неудовлетворительные отметки. Между тем, по словам руководителя областного управления образования Жанат САМУРАТОВОЙ, в текущем году по результатам ЕНТ Актюбинская область оказалась на пятом месте после Алматы, Астаны, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. - Средний балл по области составил 76,8, что выше республиканского показателя на 2,3 балла. Тестирование прошло организованно, без нарушений. Всего в текущем году ЕНТ сдавали 4811 выпускников. В сравнении с прошлым годом увеличился процент учеников, получивших аттестат о среднем образовании «Алтын белгі»: свои знания подтвердил 121 учащийся (42,6%), тогда как в 2012 году - 109 (или 35%). По итогам ЕНТ текущего года 786 выпускников (16,3 %) набрали 100 и выше баллов (в 2012 году 862 - 15,5 %), - отметила она. По итогам тестирования самые низкие результаты продемонстрировали выпускники Иргизского, Уилского и Байганинского районов. Традиционно лидируют городские школы, средний балл которых 84,3. Особый акцент аким области сделал на необходимости качественного и своевременного проведения ремонтных работ в организациях образования области. Говоря о подготовке объектов образования к новому учебному году, Жанат САМУРАТОВА отметила, что в текущем году строится 17 общеобразовательных школ, 13 из которых будут введены до конца 2013 года. Кроме того, значительные финансовые ресурсы выделяются на капитальный ремонт объектов образования. Так, в 2013 году будет отремонтировано 59 объектов на сумму 2 млрд тенге.