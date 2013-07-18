Иллюстративное фото с сайта www.is.park.ru Иллюстративное фото с сайта www.is.park.ru Атырауские таможенники обнаружили в узбекском грузовике партию контрабандного товара на сумму свыше 8 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Незадекларированные товары народного потребления сотрудники управления по борьбе с контрабандой обнаружили в ходе таможенного досмотра на территории склада временного хранения товаров ТОО «Мерей». - Таким образом, в действиях неизвестных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.209, ч.1 УК РК - «Перемещение в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза товаров или иных предметов, сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием». В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по вышеуказанной статье, - сообщает пресс-секретарь ведомства Айслу ТЕЛЕУШЕВА. Отметим, что груз прибыл в адрес одного из местных жителей. Наименования изъятых товаров не были указанны в декларации и в товаросопроводительных документах.