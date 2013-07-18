Фото с сайта assastudio.ru Фото с сайта assastudio.ru Бывшему начальнику срок ареста продлили до 4 месяцев, то есть до 24 августа 2013 года. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель городского суда Галымжан ИЩАНОВ.  Также на брифинге рассказали, что  10 июля было прекращено уголовное преследование в отношении Берика ЖУМАГАЛИЕВА, директора школы-интерната для одаренных в спорте детей. Его отпустили. Отмечается, что Жумагалиев содействовал следствию и раскаялся в содеянном, также помог изобличить других фигурантов дела. Всего уголовные дела прекращены в отношении 31 лица - все они фигуранты по делу Муслима УНДАГАНОВА.