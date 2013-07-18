Иллюстративное фото с сайта www.odk.kz Иллюстративное фото с сайта www.odk.kz 3 июля был вынесен приговор в отношении гражданки С., которая обвинялась в организации деятельности в сфере игорного бизнеса. Она приспособила платежные терминалы по оплате сотовой связи и коммунальных услуг в крупных торговых точках под игровые автоматы. - На этих терминалах была установлена программа, с помощью которой можно было зайти на игровой сайт, который расположен в Лондоне и делать ставки через терминалы, - говорит председатель уральского городского суда №2 Галымжан ИЩАНОВ. - Действия гражданки С. были расценены как организация деятельности игорного бизнеса. Женщина признана виновной, ей назначено наказание в размере 1000 МРП - это 1 миллион 731 тысяча тенге. Всего по городу было установлено 10 игровых автоматов в различных частях города.