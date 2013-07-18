Арман МАССАЛИМОВ, фото с личной страницы "Мой Мир" Арман МАССАЛИМОВ, фото с личной страницы "Мой Мир" Сегодня в Астану прибыл груз-200 с телом Армана МАССАЛИМОВА, погибшего в результате крушения учебного самолёта в Актобе. Друзья рассказали журналистам, что Арману МАССАЛИМОВУ исполнилось 19 лет. Он единственный сын крупного чиновника из министерства обороны (в семье есть ещё дочь). Евгений МАССАЛИМОВ, отец погибшего курсанта, занимает должность заместителя начальника департамента кадров министерства обороны. В данный момент возле дома собрались друзья, родственники, однокурсники, чтобы почтить память погибшего курсанта. Тело подполковника Евгения ВИССАРИОНОВА также отправили на родину - в посёлок Бурабай Акмолинской области. Расследование уголовного дела поручено Актюбинскому отделу Военно-следственного управления Западного региона Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Автор: Бекбол ХАМИТ