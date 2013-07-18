Фото http://newskaz.ru/ Фото http://newskaz.ru/ Заместитель главы министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Ерлик Кененбаев пострадал в дорожной аварии в Павлодарской области, его супруга с сыном и водитель машины погибли, сообщает пресс-служба МВД республики. По данным МВД, в четверг, 18 июля, в 14.50 часов на 177 километре автодороги Павлодар-Астана в районе поселка Шидерты водитель внедорожника марки «Тойота», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание. «В автотранспорте находились шесть человек, в том числе заместитель министра внутренних дел Ерлик Кененбаев, находящийся в очередном трудовом отпуске. В результате ДТП погибли три человека – супруга (Кененбаева), его несовершеннолетний сын и водитель», - проинформировали в ведомстве. Кененбаев, а так же родственница супруги, 1974 года рождения, и ее сын, 2002 года рождения, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины трагедии устанавливаются. newskaz.ru