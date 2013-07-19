Фото 24.kz Фото 24.kz Премьер-Министр Серик Ахметов принял заместителя председателя Центрального военного совета Китая. Глава Правительства отметил, что Казахстан придает большое значение дружеским отношениям с восточным соседом. А также высказался за укрепление стратегического партнерства между нашими странами. В свою очередь, Фань Чанлун рассказал о перспективах сотрудничества в военно-технической отрасли и в военном образовании. 24.kz