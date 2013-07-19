Фото 24 KZ Фото 24 KZ В чабанские точки Западно-Казахстанской области наконец пришел свет. В регионе начали производить солнечные батареи. Животноводы Акжайыкского района уже успели оценить все прелести зеленой энергии. А в планах этот опыт распространить на все хозяйства. Еще пару лет назад Алаужан Мукашев наслаждался всеми благами цивилизации. Закончил ВУЗ, работал и жил в городе. Потом решил заняться животноводством. Тысяча голов скота и домашняя птица. Чтобы прокормить животных, круглый год новоявленный фермер живет на чабанской точке. Электричества здесь нет. Алаужан МУКАШЕВ, глава крестьянского хозяйства: - Чтоб тянуть свет с ближайшего поселка, он находится в 15 километрах, каждый километр стоит миллион двести, не считая услуги. И выходит где-то 20-25 миллионов тенге. В Акжайыкском районе свыше 650 крестьянских хозяйств. 90% чабанских точек не обеспечены электроэнергией. Чтобы решить проблему, здесь начали производить ветроустановки и мобильные солнечные электростанции разных мощностей. Биржан ЖАНГАЛИЕВ, директор предприятия по сборке альтернативных источников энергии: - Станция будет закрывать все потребности данного крестьянского хозяйства. Телевизор, холодильник, лампочки и насос могут гореть в постоянном режиме. Даже при худших условиях - пасмурная погода, дождливая или в зимнюю погоду - достаточно дневного света. В ясную погоду эта станция вырабатывает до 2 киловатт электроэнергии в час. Но главное ее преимущество - это мобильность. Установить ее фермеры могут где угодно. Мурат СЕРДАЛИН, начальник отдела управления сельского хозяйства Акжайыкского района ЗКО: - В Республике принята большая программа «Агробизнес-2020», где большое внимание уделяется развитию отгонного животноводства. И вот эти солнечные батареи и источники света, электроэнергии за счет ветроустановок будут иметь огромное значение для улучшения хотя бы элементарных жилищно-бытовых условий, для водопоя скота. Государство поощряет сельхозпроизводителей, которые переходят на альтернативные источники энергии. По программе «Агробизнес-2020» предусмотрено субсидировать затраты на покупку и установку. Если зажгутся лампочки в чабанских точках, решится и проблема с нехваткой кадров, - уверены животноводы. Авторы: Динара Бектурова, Руслан Мырзагалиев, Болат Жарылгасов, ЗКО, 24 KZ. 24.KZ