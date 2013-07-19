Фото 24.kz Фото 24.kz Боевой вертолет нового поколения презентовали в Астане. Компания Eurocopter Kazakhstan Engineering планирует собирать его в Казахстане и уже в 2015 году поставлять в Монголию и страны СНГ. Презентовали лишь макет. Производство начнется лишь в следующем году. На борту этой боевой машины есть различное вооружение. Казахстан - четвертая страна после Германии, Франции и США, где прошла презентация военного вертолета. Цена пока не разглашается. 24.kz