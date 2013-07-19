Фото 24.kz Фото 24.kz Из брюссельского Музея Ван Бюрена грабители похитили 10 картин стоимостью около двух миллионов долларов. Воры проникли в здание рано утром, разбив окно на первом этаже музея. Сигнализация сразу же сработала, но до приезда полицейских преступники успели скрыться. По словам работников музея, наиболее ценными из украденных полотен являются «Философ» голландского художника Кееса ван Донгена и «Креветки и раковины» художника из Бельгии Джеймса Энсора. Стоимость этих двух картин покрывает 80% всей суммы похищенного. Карин КАРЛЕН, полицейский: - Как нам стало известно, один из воров разбил окно музея и открыл дверь своим сообщникам. Они взяли две картины с первого этажа, затем поднялись на второй этаж и сняли еще семь полотен. Сигнализация сработала, но они успели управиться за 2 минуты. Один из очевидцев сказал, что видел, как грабители уезжали на машине марки BMW. 24.kz