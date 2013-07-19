фото с сайта republicromania.com фото с сайта republicromania.com В румынском городе Галац состоялась официальная церемония открытия Почетного консульства Казахстана и вступления в должность почетного консула РК в Румынии Петро Лифичиу, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК. По словам временного поверенного в делах РК в Румынии Талгата Калиева, открытие Почетного консульства Казахстана на Востоке Румынии направлено на дальнейшее развитие взаимоотношений между Казахстаном и Румынией, расширение делового взаимодействия и углубление связей между регионами и отраслями двух стран. Представитель румынского внешнеполитического ведомства, в свою очередь отметил, что Казахстан является ключевым и надежным партнером Румынии в Центральной Азии. today.kz