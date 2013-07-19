фото с сайта megapressa.ru фото с сайта megapressa.ru По состоянию на 30 июня 2012 года государственный долг США перед Казахстаном составил 28,9 млрд. долларов. Об этом сообщил вице-министр финансов Казахстана Руслан Даленов. «Госдолг США перед Казахстаном на 30.06.12 составил 28,9 млрд.долл. (april 2013, Department of the Treasury, FRB of NY, FRS, p51)», - написал Даленов в своем аккаунте в twitter. today.kz