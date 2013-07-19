фото с сайта e-science.ru фото с сайта e-science.ru На 44-ой международной олимпиаде по физике, которая проходила в Копенгагене, Астану выбрали новой мировой столицей физики, сообщает Today.kz, со ссылкой на официальный сайт столицы. «12 июля в мэрии сборной команде Казахстане была вручена «Книга IPhO», где Астана в 2014 году определена мировой столицей физики. Книга была начата в Эстонии, продолжена в Дании и передана Казахстану как стране-организатору 45-ой Международной олимпиады по физике», - сообщили пресс-службе республиканского научно-практического центра «Дарын». В 44-ой Международной олимпиаде по физике приняли участие 374 школьника из 81 страны мира. Сборная команда Казахстана выступила в составе 5 человек и завоевала 4 серебряных и 1 бронзовую медаль. Обладателями медалей стали ученики 10 и 11 классов казахско-турецких лицеев Астаны, Актобе, Тараза и ученик республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната имени О. Жаутыкова из Алматы. После награждения победителей казахстанским представителям торжественно передали флаг Международной олимпиады по физике как символ передачи эстафеты по проведению в следующем году физической олимпиады.