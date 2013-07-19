Фото esquire.ru Фото esquire.ru Власти города Детройт, штат Мичиган, объявили о банкротстве из-за невозможности выплатить почти 20-миллиардные долги, сообщает USA Today. Это крупнейшее муниципальное банкротство в истории США. Сити-менеджер Кевин Орр, специалист по корпоративным банкротствам, еще в четверг утром заявил газете Wall Street Journal, что город надеется избежать финансовой несостоятельности. Однако у Орра уже был готов план реструктуризации долга в течение рекордных 6-8 месяцев. Банкротство города стало практически неизбежным после того, как провалились переговоры с кредиторами, и муниципалитет допустил дефолт по 40-миллионным долговым выплатам в июне. Согласно плану, большинство кредиторов получат лишь центы на каждый вложенный доллар, а муниципальные работники - менее 10% от причитающихся им пенсионных и страховых выплат. Детройт находится в глубоком кризисе. Его население сократилось с 2000 года более чем на четверть, до 700 тысяч жителей. Шестьдесят лет назад в городе жило более 2 миллионов человек. Сейчас около 40 тысяч домов и участков пустуют, 36% жителей живут за чертой бедности. Детройт лидирует по количеству убийств среди всех городов США с населением более 200 тысяч человек. Муниципалитет города ежегодно тратит на 100 миллионов долларов больше, чем зарабатывает, а остальное компенсирует займами. newskaz.ru