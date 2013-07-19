Фото: Michael Buholzer / Reuters Фото: Michael Buholzer / Reuters Дубайские власти решили стимулировать жителей города к снижению веса вознаграждением в золоте. Об этом со ссылкой на муниципалитет Дубая сообщает Gulfnews. В рамках программы «Ваш вес в золоте», которая пройдет с 19 июля по 16 августа, жители города получат по грамму золота (около 42 долларов США) за каждый сброшенный килограмм лишнего веса. Первые трое лидеров по количеству сброшенных килограммов получат золотые монеты стоимостью 20 тысяч дирхамов (около 5,5 тысяч долларов США). Участники будут взвешены в момент регистрации и в заключительный день программы. Вознаграждение получат те жители Дубая, которые смогут сбросить не менее двух килограммов за это время. В Дубае, как отметил глава городского муниципалитета Хуссейн Нассер Лутах (Hussain Nasser Lootah), расположен 91 общедоступный объект для занятия различными видами спорта. «Жаркая погода не должна служить отговоркой — делать упражнения или заниматься ходьбой можно вечером или рано утром», — добавил он. Ожирение является одной из главной причин преждевременных смертей в Объединенных Арабских Эмиратах. По состоянию на 2007 год, около 68 процентов жителей страны имели избыточный вес. В июле 2013 года самыми толстыми людьми планеты ООН признала мексиканцев. Ожирением страдают 32,8 процента мексиканцев, при этом лишний вес, по данным правительства Мексики, наблюдается у более чем 70 процентов населения страны. lenta.ru