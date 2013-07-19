Байкеры Атырау. Фото с сайта azh.kz Байкеры Атырау. Фото с сайта azh.kz 20 июля в пригороде Атырау пройдет первый фестиваль байкеров «Яик-2013», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам организаторов мероприятия - представителей байк-клуба "Wild West Wheels Brothers"(в переводе -   "Колёсная Братва Дикого Запада"), на фестиваль прибудут байкеры из соседних областей. Организаторы обещают зрелищное мероприятие и приглашают на фестиваль не только любителей байков, но и всех желающих. На фестивале выступят атырауская рок-группа «The second breath», реперы «Truwave» и «Pandora», и актауская группа «Librium». Стоит отметить, что байкерское движение зародилось в Атырау всего два года назад. И первый подобный фестиваль - это только начало грандиозных планов атырауских байкеров.