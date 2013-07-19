Иллюстративное фото с сайта www.kafa-info.ru Иллюстративное фото с сайта www.kafa-info.ru Финансовая полиция по Атырауской области возбудило уголовное дело по статье №312, части 4 «Дача взятки» в отношении директора ТОО «Bimol Oil» и еще одного частного лица, которые попытались «купить» сотрудников финансовой полиции. Против них было заведено уголовное дело, но руководство предприятия попыталось откупиться. В сообщению ДБЭКП (финансовая полиция) по Атырауской области подследственные дали взятку в сумме 755 тысяч тенге должностным лицам департамента за прекращение против них уголовного преследования. Следствие продолжается.