 Бахтыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ принял участников командно-штабных учений «Кашаган-2013», прошедших в июне текущего года, сообщает корреспондент «Мой ГОРОД». 30 специалистов различных ведомств, представителей как отечественных так и иностранных компаний, были награждены благодарственными письмами от имени главы МЧС, акима области и начальника регионального ДЧС за проведение командно-штабных учений Кашаган-2013 на высшем уровне. По словам исполнительного директора компании Agip KCO Умберто КАРРАРА, эти учения показали всю готовность Северо-Каспийского консорциума, в частности всех подрядных организаций компании Agip KCO и регионального ДЧС, к ликвидации разливов нефти, а также всех последствий, связанных с возникшей аварийной ситуацией. - Радует и то, что в ликвидации мнимого, но очень масштабного разлива нефти, в большей степени были задействованы казахстанские специалисты, нежели иностранные. Это еще раз доказывает, что учения были организованы на высшем уровне, подготовка участников была превосходная, использовалось оборудование международного стандарта, - рассказал Умберто КАРРАРА. Напомним, республиканские командно-штабные учения Кашаган-2013 прошли в Атырауской области 6-7 июня. Учения подобного уровня с привлечением специалистов казахстанских государственных органов консорциум проводит, как минимум, один раз в год.