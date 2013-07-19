mgВ ближайшие субботу и воскресенье состоятся вторые соревнования нового клуба «Странник 4×4″. 20 июля пройдет старт GPS-ориентирования. Лимит времени на прохождение трассы по ориентированию составит 6-7 часов. Сбор участников в 9 утра. Информационная поддержка – новостной портал Западного Казахстана «Мой ГОРОД». Зрители могут прибыть на начало соревнований, свернув налево с Хобдинской трассы по указателю, который будет установлен на  15-м километре. 21 июля в 12 часов начало первого старта джип-триала в карьере, в 150 метрах на северо-запад от поселка Акжар-1. Желающие смогут пройти тест-драйв на новых внедорожниках Mitsubishi. Предусмотрены призы как за ориентирование, так и за джип-триал. Спонсоры проекта —ТОО «МЕРГЕН»с товарами для активного отдыха иТОО «Mitsubishi Motors»  с полезными предметами для автомашин. Как проехать: 11 copy