По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, общее количество активных субъектов увеличилось на 1,3%. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 июля 2013 года составила 90,3 тыс человек. По данным статистиков, выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-июнь 2013 года увеличился по сравнению с данными соответствующего периода предшествующего года (в постоянных ценах) на 1% и составил 242 млрд тенге.