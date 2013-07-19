msbПо состоянию на 1 июля 2013 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства Атырауской области, активно работающих на рынке, составило 29 116 единиц, из них 2558 – юридические лица, 24 863 - индивидуальные предприниматели и 1695 - крестьянские хозяйства. Об этом корреспонденту BNews.kz сообщили в областном департаменте статистики.   По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, общее количество активных субъектов увеличилось на 1,3%.  Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 июля 2013 года составила 90,3 тыс человек. По данным статистиков, выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-июнь 2013 года увеличился по сравнению с данными соответствующего периода предшествующего года (в постоянных ценах) на 1% и составил 242 млрд тенге. Батыр КОЖИЕВ  BNews.kz