Иллюстративное фото с сайта www.govorun26.ru Иллюстративное фото с сайта www.govorun26.ru На период с января по июнь месяцы бюджет города запланирован в размере 19,3 млрд тенге. А налоги и платежи больше на 21,9 млрд тенге, т.е. на 14,1%. Трансферты из областного бюджета составили 12,9 млрд тенге. Средний размер заработной платы в городе Атырау составляет 197 тысяч 89 тенге. В течение полугода было введено в эксплуатацию 94 новых торговых и служебных объектов, было открыто 300 рабочих мест.  Фермеры поставили 1 162,6 тонны мяса, 2 106,7 тонны молока и 70,3 тысячи яиц. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатели мяса и молока выросли в два раза. Посевные площади сельских округов в городе составило 1 805 гектаров (больше на 20%). Было посеено овощей 1 150 га, огородных культур – 270 га, картофеля – 250 га, люцерны – 135 гектар. Посевная площадь, орошаемая капельным способом, составило 250 га. 12 471 голов скота были привиты от бруцеллеза. Рыболовные артели в городе получили лимит за этот год: по ловле рыбы из моря – 5,8 тысячи тонн, по ловле рыбы из рек – 7,9 тысячи тонн. В том числе в весеннем рыболовном сезоне в море и реке было освоено 1,3 тысячи тонн. По программе «Доступное жилье-2020» в этом году была запланирована постройка 22 многоквартирных домов.  В том числе пять домов для молодых семей (13,7 тысяч кв.м.), 14 домов для стоящих в очереди (38,2 тысяч кв.м.) и три дома в кредит (9,6 тысяч кв.м.). Было введено в эксплуатацию 8 жилых домов на 539 квартир, строительство которых было начато в прошлом году. Это: дома №№ 57, 62, 63, 64, 75, 76, 77 и 78 в микрорайоне «Нурсая». По программе термовосстановления был запланирован капитальный ремонт 46 домов. По данной программе запланирована смена лифтов в 16-этажных домах №№ 17, 19 и 23 в микрорайоне «Алмагуль». Были запланированы работы по электроснабжению из бюджета города следующих населенных пунктов: Бирлик, Атырау, Еркинкала, Акжар, Дамбы, Аксай, Оркен-2, Сарыкамыс-2, Томарлы-2, Жанаталап, Жулдыз-3, Талгайра?, Водников-2. Запланировано проведение работ по газификации 17 населенных пунктов: Кок арна, Бирлик, Атырау, Акжар, Дамбы, Жулдыз-3, Оркен-2, Сарыкамыс-2, Томарлы-2, Талгайра?, Водников-2, Еркинкала, Аксай, Жанаталап, Жулдыз-2, Таскала-2, Таскала-3. На сегодня в 10 поселках начались работы по прокладке газопровода.  Была запланирована прокладка 47-километрового водопровода из республиканского бюджета в поселках: Жулдыз-2, Таскала-2 (2-ая очередь), Таскала-3, Геолог, Акжар и Бирлик.