В Уральске произошла страшная авария

В 12 часов ночи по улице Шолохова произошло ДТП - столкнулись две машины "Lada priora" и "Nissan serena". - Мы ехали на мойку, вышли из машины и услышали визг тормозов,- говорит очевидец аварии Сания.- Когда обернулись "Lada" неслась на большой скорости в сторону завода "Омега" и пыталась затормозить, у нее огромный тормозной путь. Тем временем "Nissan" пересекал двойную сплошную линию. Несмотря на усилие автомобиля "Lada", машины все-таки врезались. От столкновения полетели искры, "Nissan" перевернулся, улетел на обочину. На место аварии приехали сотрудники дорожной полиции и 2 машины скорой помощи. По словам очевидцев одна машина скорой увезла пассажира, другому участнику аварии оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия. Подробности ДТП выясняются.