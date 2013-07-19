В Уральске дотла сгорел автомобиль

В 12 часов ночи под ДЭПО-вским мостом возле сауны загорелся автомобиль марки "Seat alhambra". По словам очевидцев, машина стояла на обочине с включенным двигателем. - Мы на месте стояли, в салоне сидели - я и водитель,- говорит пассажирка пострадавшего автомобиля. - Все быстро произошло, впереди искры пошли и загорелось впереди тоже. Мы сразу выскочили из машины, вызвали пожарных. Машина новая, её только в феврале купили. На место происшествия прибыла одна машина второй пожарной части. По предварительной версии, возгорании произошло из-за неисправной проводки. Пожар локализован. Обошлось без жертв.