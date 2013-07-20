Обменные пункты продали долларов на 239 миллиардов тенге Самый высокий рост продаж в Астане. По сравнению с маем объемы продаж американской валюты выросли на 28,2% (на 5,7 миллиардов тенге). В июне доллар подорожал на 0,4 тенге до 151,43 тенге. На 19 июля официальный курс доллара составил 152,82 тенге.Продажа доллара обменными пунктами. Регионы РК. Июнь 2013