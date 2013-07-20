фото today.kz фото today.kz Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов ответил на депутатский запрос мажилисмена Жуматая Алиева о демографической ситуации в стране. Ранее в своем депутатском запросе Алиев предложил платить казахстанцам 300 тысяч тенге за каждого ребенка. Такие меры, по мнению депутата мажилиса, стали бы эффективными для повышения рождаемости в стране. В частности, для выплаты «материнского капитала» Алиев предложил использовать ресурсы Национального фонда. «В Национальном фонде есть порядка 90 миллиардов долларов, и если эти деньги направить на стимулирование рождаемости, то можно создать условия для рождения 45 миллионов детей, и количество населения Казахстана может достигнуть 63 миллионов человек», - говорилось в депутатском запросе. Отвечая на запрос мажилисмена, премьер отметил, что введение материнского капитала не может быть единственной мерой для поднятия численности населения страны. «Полноценное развитие программы «материнского капитала» возможно при одновременном и комплексном решении ряда вопросов: восстановления инфраструктуры рождаемости (строительства и модернизации детских садов, поликлиник), повышения возможности последующего трудоустройства женщин, увеличение их социальных гарантий и другие», - ответил Серик Ахметов. today.kz