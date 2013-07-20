фото с сайта Today.Kz фото с сайта Today.Kz Оптимальным возрастом женщины для рождения первого ребенка казахстанцы назвали 23-27 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Today.Kz. Так, лучшим возрастом для первой беременности 73 процента опрошенных (222 человека) считают 23-27 лет. Еще 16 процентов полагают, что заводить детей нужно до 22 лет. Период с 28 до 32 лет назвали лучшим возрастом для рождения первого ребенка 10 процентов опрошенных. Только два процента уверены, что лучше всего женщине рожать после 32 лет. Напомним, что, согласно данным казахстанского статистического агентства, в 2012 году в Казахстане средний возраст матери при рождении составил 28,2 года и в сравнении с 2002 годом увеличился на 1,1 года.