фото с сайта news.mail.ru фото с сайта news.mail.ru Распоряжением акима Западно-Казахстанской области новым главой ГУ «Управление по делам религий Западно-Казахстанской области» назначен Талгат Негметов, сообщает Today.kz со ссылкой на Агентство по делам религий Республики Казахстан. Талгат Негметов родился в 1961 году, образование высшее, в 1983 году окончил Шымкентский педагогический институт им.Аль-Фараби, в 2006 году - Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова. С 2009 по 2011 год занимал должность заместителя акима города.