i1 По данным МЧС РК сегодня около 5 часа утра произошел пожар в супермаркете «Лидер». На место пожара выехали 5 единиц техники службы пожаротушения. Пожар в двухэтажном здание супермаркета был потушен через 40 минут. В ликвидации пожара  были задействованы 15 человек личного состава. Площадь возгорания составила 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет.  