"Акжайык" - "Восток" - 0:0

В 20-ом туре Премьер-лиги на уральском поле встретились ФК "Акжайык" и "Восток". Первый тайм начался с атаки гостей. На воротах "Акжайыка" новый игрок - чешский голкипер Антонин БУЧЕК. Хозяева поля не сидели в обороне: сразу после нападок "Востока" они взяли инициативу в свои руки. Игра напряженная, у обеих команд есть интересные моменты. Однако сломить оборону ни у кого не получается. У команды соперников отличился футболист Вальтер МУР, он был явной проблемой "Акжайыка" на поле. В команде Уральска как всегда блистал Саджо ХАМАН, активную игру также вел и Павел ЧЕРНЫ. Во второй половине первого тайма "Восток" прорвал оборону Уральска, и вышел к воротам. Ситуацию спас наш новый вратарь Антонин БУЧЕК. Первый тайм закончился со счетом 0:0. Второй тайм начался с замены в "Акжайыке", на поле вместо Сергея Шевцова вышел Эльдар АБДРАХМАНОВ. Якуб ХЛЕБОУН прорвал оборону соперников, однако вратарь "Востока" сорвал атаку, за что и получил желтую карточку и заслуженный штрафной. Однако нашей команде все же не удалось забить гол. Несмотря на хорошие атаки и опасные моменты, матч все же завершился счетом 0:0. Фото Оксаны КАТКОВОЙ