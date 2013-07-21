Фото express-k Фото express-k В Павлодаре наказали чиновницу, подвизавшуюся знойным летом расчищать улицы от снега. Месяц назад мы писали ("И снег и грех", ЭК от 27.06.2013 г.) об обескураживающем случае, когда жители одного из районов Павлодара получили от коммунальщиков официальное обещание расчистить их улицы от снега. Послание, датированное 13 июля, было подписано начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства Игорем Рыбасом. Несвоевременный энтузиазм коммунальщиков вызвал у павлодарцев здоровый смех, однако в самом ведомстве было проведено служебное расследование. По его итогам к дисциплинарному взысканию в виде выговора была привлечена заведующая сектором по работе с обращениями физических лиц городского отдела ЖКХ. Михаил ДВОРЯНЧИКОВ, Астана express-k