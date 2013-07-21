Фото express-k Фото express-k Алматинские бизнесмены плюнули на "Тур де Франс" и организовали собственные велосоревнования. Правда, денежный приз за первое место составлял всего 1 000 долларов. Сумма для делового человека несерьезная, поэтому большую часть бизнесменов удалось вытащить из дорогих авто посредством смс-сообщения: "Кто не участвует – тот трус!". Некоторые предприниматели вытаскивали из багажников своих джипов совершенно новые велики с ценниками. Другие признавались, что время от времени крутят педали, но бизнес требует большей мобильности и комфорта. – Я купил велосипед вчера, – говорит Александр Шульгин, которого друзья называют Шоколадным Королем Казахстана. – Мне 55 лет, и я не катался со времен своего детства. Но поскольку это больше дружеский спор, чем серьезные соревнования, то я не мог его проигнорировать. – Почти все участники соревнования состоят в футбольном клубе "Арлан", – добавляет бизнесмен Канат Разаков. – Наш клуб является победителем международного турнира среди любительских команд в Барселоне. Так что мы предприимчивы не только в бизнесе, но и в спорте. У меня был 30-летний перерыв в катании на велосипеде, но в апреле этого года я приобрел таки двухколесного друга. Коневод Кайрат Молдабаев отметил, что правила велопробега не слишком строги: главное – доехать до финиша первым, а сколько остановок ты сделаешь, чтобы отдышаться, – никого не волнует. Но следующий велопробег будет уже безостановочным. Участники соревнований финишировали у спортивного комплекса "Медео". Победителем стал Канат Разаков, который положил в свою и без того пухлую барсетку 1 000 баксов. Второе место и 700 долларов достались Кайрату Молдабаеву, а третье место и 300 долларов – Александру Синькову. Анна ГОНЧАРОВА, Фото Андрея Халина, Алматы express-k