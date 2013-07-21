Фото express-k Фото express-k Впервые в Усть-Каменогорске состоялась ночная ярмарка. Еще недавно ночными сюрпризами горожан потчевали музеи, а теперь эстафета перешла к торговцам. А уж они-то накормили посетителей не только фруктами, овощами и мантами (по 350 тенге порция!), но даже джазовыми импровизациями на саксофоне. Накануне акции горожане зазвонились в приемную акима города Темирбека Касымжанова, спрашивая одно и то же: с какой целью местные власти вдруг решили устроить ярмарку вечером?– Все просто, – пояснил Темирбек Касымжанов. – Ночная ярмарка даст не только гибкие цены на товары, но и предоставит редкую возможность послушать живую музыку, потанцевать и поиграть. Игры в домино во дворах и посиделки на лавочках пусть останутся в будние дни, а под занавес рабочей недели пожалуйте на ночную ярмарку! Андрей КРАТЕНКО, Фото Алексея Мазницина, Усть-Каменогорск express-k