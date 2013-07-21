Фото 24.kz Фото 24.kz В водоеме Южного Казахстана обнаружено необычное существо. Его нашли местные жители. По их словам, такого чудовища они раньше никогда не видели. Внешне оно похоже сразу на краба, креветку и насекомого-двухвостку. Размером около пяти сантиметров. Существо с тонким панцирем и многочисленными ножками удивило даже сотрудников водно-спасательной службы. Этот водный обитатель оказался им неизвестен. Но спасатели отметили, что существо имеет сходство с щитнем - ракообразным класса жаброногих. Теперь люди теряются в догадках: что это, и откуда оно появилось в водоеме? Фархат СУЛЕЙМЕНОВ, заместитель начальника водно-спасательной службы ДЧС ЮКО: - Нигде и никогда я сам не встречал. Ни по телевидению, ни в газетах, ни в журналах, ни в школе нам об этом не говорили. Хотелось бы узнать, что это такое. Вроде и страшненькое, и симпатичное. Живет у нас в области. Может, полезное, а, может, и нет. 24.kz