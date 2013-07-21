Фото 24.kz Фото 24.kz Эти выходные для семей военнослужащих, проживающих в одном из общежитий Астаны начались как киношный кошмар. Утром людям предложили выселиться. Причем сделать это нужно в кратчайшие сроки. Правда, куда и насколько, никто не объяснил. Это серое, неказистое здание - общежитие для военнослужащих или, точнее, родной дом для 400 человек. Среди них мало стариков, зато малышей по двое-трое в каждой семье. Ляззат Икласпаева совсем недавно в третий раз стала мамой. Но трепетную радость материнства сегодня сменили слезы. Всем жителям общежития предложили паковать чемоданы. Ляззат ИКЛАСПАЕВА, супруга военнослужащего: - А куда я должна идти? У меня здесь нет родственников. К тому же те, кто сдает жилье, спрашивают: дети есть? Естественно, есть. Они даже близко не подпускают с детьми. Сразу говорят, что тем, кто с детьми, не сдают. Папа этих детей служит в Вооруженных силах уже 16 лет. Половину этого срока его семья в списке очередников на служебное жилье. Но вот загадка: чем ближе они к первой сотне получателей, тем дальше их очередь. Сначала они оказались на 400-й позиции, а накануне стали и вовсе 800-ми. Теперь и эту реальную комнатушку надо освобождать. Хотя, конечно, можно ослушаться и остаться. Но скоро здесь обрежут свет и воду, закроют уборные. Начнется ремонт, который, в общем-то, 50-летнему общежитию очень необходим. Но разве переезд должен быть таким внезапным: в никуда, еще и с младенцами на руках? Айгуль СЕЙДАХМЕТОВА, военнослужащая: - Мы же живем в цивилизованном государстве. Почему нас нельзя за один-два месяца предупредить? Согласно статье 5, если здание подлежит капитальному ремонту, нам обязаны предоставить жилье из государственного фонда. Андрей ПОЛОЗОВ, офицер запаса: - Во вторник нам отключат свет, воду, то есть нам создают предпосылки для того, чтобы мы жили сами, как хотели, выселив нас отсюда. Другие мужчины от интервью отказались. Единственные кормильцы в семье побоялись за свою работу. Правда, представителей Минобороны встревоженные жильцы так и не дождались. Зато комендант сказала, что несмотря на внезапность приказа освободить общежитие, в ведомстве заверили: жильцов обеспечат крышей над головой. Галина ЦЕКОВА, комендант общежития: - Сейчас очень хороший момент, потому что новое общежитие у нас сдано. Я пока сюда ехала, мне позвонили и сказали, что все будут обеспечены жильем. После таких обещаний жильцы немного успокоились. Кстати, государство оплачивает аренду квартиры военным, которые служат в войсках менее 10 лет. Те же, кто имеет более внушительный опыт, рассчитывать на такую помощь, похоже, не имеют права. Авторы: Айсулу Кусаинова, Айтжан Отызбаев, 24 KZ. 24.kz