Миллион просмотров за месяц. Клип казахстанского исполнителя Ержана Кабдуллина с участником российской группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым и Mr. Double A.D. стал одним из самых популярных на портале YouTube. Главная особенность клипа в том, что на казахском, русском и английском языках исполнители поют о своих любимых городах - Астане, Москве и Лондоне. К слову, с Кириллом Андреевым казахстанского певца связывает давняя дружба. Вдохновили ребят на создание подобной композиции победы спортсменов на Олимпиаде в Лондоне. 24.kz