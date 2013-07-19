Фото 24.kz Фото 24.kz Более 620 млрд. тенге в виде платежей и налогов поступило в госказну. Это результат работы таможенной службы в первом полугодии. Итоги подвели сегодня на брифинге в Астане. За шесть месяцев сотрудники ведомства задержали несколько партий контрабандных товаров почти на 4 млрд. тенге и около 100 килограммов наркотиков. Вместе с тем, законопослушных грузоперевозчиков, по словам таможенников, становится больше. За полгода на границе оформлено более 200 тысяч деклараций на товар. Существенно облегчили эту процедуру на постах в Костанайской и Карагандинской областях. Там декларации принимают и в электронном виде. Кроме того, приведены в соответствие с международными стандартами автомобильные пункты пропуска. Аманияз ЕРЖАНОВ, заместитель председателя Комитета таможенного контроля МФ РК: - На сегодня 17 автомобильных пунктов пропуска соответствуют требованиям, которые предъявляются для ведения таможенного, пограничного, санитарного, фитосанитарного контроля. 24.kz