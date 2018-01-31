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Происшествия

В Атырау за получение взятки арестован замакима Макатского района

Следственный судья санкционировал в отношении чиновника меру арест на 2 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz 30 января 2018 года в Макатский районный суд Атырауской области поступило ходатайство следователя Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении заместителя акима Макатского района. В суде установлено, что в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по п.1,2 ч.3 ст.366 УК РК - "Получение взятки". - Суд, удовлетвор
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В Атырау за получение взятки арестован замакима Макатского района
Следственный судья санкционировал в отношении чиновника меру арест на 2 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz 30 января 2018 года в Макатский районный суд Атырауской области поступило ходатайство следователя Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении заместителя акима Макатского района. В суде установлено, что в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по п.1,2 ч.3 ст.366 УК РК - "Получение взятки". - Суд, удовлетворив ходатайство следователя, постановил санкционировать содержание под стражей подозреваемому сроком на 2 месяца. Следственные мероприятия продолжаются, - сообщили в пресс-службе Макатского районного суда Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ  
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