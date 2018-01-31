В Атырау за получение взятки арестован замакима Макатского района

Следственный судья санкционировал в отношении чиновника меру арест на 2 месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz 30 января 2018 года в Макатский районный суд Атырауской области поступило ходатайство следователя Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении заместителя акима Макатского района. В суде установлено, что в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по п.1,2 ч.3 ст.366 УК РК - "Получение взятки". - Суд, удовлетвор