Фото из социальных сетей 22 января в Атырау стартовало ОПМ "Автобус" по профилактике и выявлению правнарушений на пассажирском транспорте. 105 правонарушений, совершенных водителями пассажирских автобусов, зарегистрировали полицейские в первый день рейдов. Наиболее частыми в списке нарушений оказались: разговоры по телефону за рулем, незаконное переоборудование транспортных средств, установка ксеноновых фар, отсутствие передрейсового осмотра, превышение скорости, нарушение правил маневрирования. - Так, 22 января в 5.00 сотрудниками батальона ДПС МПС УВД г.Атырау был задержан 27-летний водитель, который находился за рулем пассажирской "ГАЗели" в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что в дневное время он осуществляет пассажирские перевозки и, по-видимому, собирался выйти на линию не протрезвев. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст. 608 ч 1 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Отметим, что ОПМ продлится до 18 февраля. Ерлан ОМАРОВ