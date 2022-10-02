- Система показала, что на сегодняшний день автомобиль марки Mercedes Benz, ввезенный из Армении, с 48 штрафами на сумму 1,3 миллионов тенге и автомобиль Lexus, ввезенный из Грузии, с 29 штрафами на сумму 667 тысяч тенге, свободно передвигались по улицам Атырау. Сотрудникам патрульной полиции передали ориентировки, по которым указанные автомобили были остановлены. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобили помещены на спецстоянку, - сказал спикер.

Только за сутки выявили 12 авто с неоплаченными штрафами на 3,5 миллионов тенге.

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Фото предоставлено ДП Атырауской области Руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции области Мейірім Ердаулет рассказала, что через поисковую систему Interceptor сотрудники полиции выявили автомобили со штрафами.Отметим, что на сегодняшний день в Атырауской области насчитывается около пяти тысяч иностранных автомобилей.